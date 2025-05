Raccolta rifiuti, in strada Comune e Daimler Buses

La frazione di Sorbara stamane diventa sede di una vasta operazione di tutela ambientale che vede coinvolti oltre quaranta persone per una iniziativa di ’plogging’, un’attività che unisce movimento e raccolta dei rifiuti. L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, è il risultato della collaborazione tra Comune di Bomporto e Daimler Buses Italia spa. Vi parteciperanno cinque volontari comunali del verde e quaranta dipendenti dell’azienda di via Togliatti, cui è assegnato il compito di contribuire alla pulizia delle strade e dei parchi della frazione. Il Comune metterà a loro disposizione l’attrezzatura necessaria .

Il punto di ritrovo è stabilito in piazza Matilde di Canossa a Sorbara, dove, al termine dell’iniziativa, verranno conteggiati i rifiuti raccolti. Seguiranno, poi, i saluti istituzionali, con la partecipazione della sindaca di Bomporto, Tania Meschiari, e dell’amministratore delegato di Daimler Buses Italia, Stefano Giordani.

"La collaborazione tra Comune e Daimler Buses Italia – commenta l’assessore all’Ambiente di Bomporto, Andrea Berselli - rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra pubblico e privato. Non è solo un’occasione per migliorare il decoro urbano, ma anche un momento di aggregazione e responsabilità sociale, in cui cittadini e aziende lavorano fianco a fianco per un obiettivo comune. Inoltre, si inserisce in una visione più ampia di sostenibilità e welfare aziendale, in cui Daimler Buses Italia promuove attivamente la partecipazione dei propri dipendenti a progetti di valore per il territorio ed è un segnale importante di sensibilizzazione e di attenzione ai temi ambientali, che speriamo possa ispirare altre realtà a intraprendere iniziative simili".

Al. Gr.