Modena, ragazzina di 12 anni violentata: il video fa il giro delle chat

Modena, 8 giugno 2024 – Ancora una vicenda di terribile violenza coinvolge una minorenne. Una ragazzina di 12 anni sarebbe stata costretta, nei giorni scorsi, a subire atti sessuali da parte di un giovane, sempre minorenne.

L'episodio sarebbe avvenuto – in base a quanto trapela – alla stazione delle autocorriere di Vignola. La studentessa, poco più che bambina sarebbe stata non solo costretta a subire appunto atti sessuali, ma anche filmata da un altro giovane e derisa. Il video ha fatto il giro delle chat dei giovanissimi del posto ed ora sono in corso serrate indagini da parte della questura di Modena, al fine di far luce sull'accaduto.