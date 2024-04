Rally Sierra Morena, terzo posto per Rossi

Il Tour European Rally Historic si apre nel miglior modo possibile per Gabriele Rossi, reduce da un Rallye Sierra Morena che lo ha visto protagonista di una vera e propria altalena di emozioni, culminata con un terzo posto assoluto nel regionale iberico ed il primo nel Ter Historic che ha difeso con i denti e con le unghie dagli attacchi dell’agguerrita concorrenza locale. Quasi duecento chilometri di speciali affrontate al volante della fidata Ford Sierra Cosworth RS per il pilota modenese che ha condiviso l’avventura della prima tappa della serie europea assieme al navigatore adriese Fabrizio Hendel. Purtroppo la due giorni spagnola non è stata esente anche da problemi meccanici sulla berlina inglese: nella giornata di sabato la rottura del motorino d’avviamento ha rischiato di far compromettere la gara del duo emiliano – veneto, prontamente riparato dallo staff dell’assistenza griffato Assoclub Motorsport, mentre domenica una crepa al differenziale ha richiesto nuovamente un intervento provvidenziale dell’assistenza per poter terminare la gara sul podio.

Un weekend comunque proficuo per Gabriele Rossi, che ritorna a casa al comando della classifica del Tour European Rally fra le vetture storiche di categoria J1 e J2 oltre a poter mettere nel libro dei ricordi un’esperienza molto affasciante ed emozionante. "Penso sia stata la gara più lunga che abbia mai fatto – ha spiegato Gabriele Rossi – con prove speciali lunghe e molto veloci, non facili e che ti permettevano di sbagliare poco. Una competizione incredibile, molto seguita dal pubblico giunto numeroso sul percorso. Un’esperienza unica, faticosa, ma che mi ha regalato emozioni indescrivibili sia alla guida sia per l’atmosfera che si è respirata. Ringrazio Fabrizio Hendel, mio fidato amico e navigatore, Manuel e Biagio di Assoclub Motorsport incredibili nel riparare la vettura e farci ripartire ogni volta, chi mi ha fatto il tifo e chi mi supporta".

Giampaolo Grimaldi