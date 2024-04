Re dei bomber, Andreoli spodesta Bertoli

C’è una grossa sorpresa, nel turno postPasquale del Top Volley, nel primo turno della volata finale della stagione regolare dei campionati minori di pallavolo: dopo diciotto settimane di leadership, Emanuele Bertoli della Tecnoarmet Soliera 150 perde il primo posto in classifica!

Predestinato. A superarlo "in tromba" è un predestinato del volley, il 26enne Marcello Andreoli della National Villa d’Oro, figlio d’arte di papà Stefano "Oba" Andreoli, che però per riuscire nell’impresa, ha dovuto battere il record stagionale di punti in una unica partita, ben 33, superando di un punto quello che adesso rimane solo femminile di Giulia Bozzoli del Volley Modena. Andreoli ha anche centrato la propria quarta vittoria di tappa in stagione, la terza solo nel 2024, che gli consente di portare il totale a 14 successi, per il terzo posto assoluto ormai molto vicino a Francesco Ghelfi con 16, ed Alessandro Montanari son 17. Sono 2921 i punti messi a terra da Andreoli nelle squadre modenesi, che lo pongono al terzo posto dietro Luca Bigarelli a quota 3081, e vicinissimo al compagno di squadra Federico Benincasa, attualmente a 2979.

Podio. In una giornata caratterizzata da parecchi punti, sul podio troviamo due nomi nuovi per le classifiche, il 21enne Gabriel Incerti Barozzi (FOTO) della Holacheck Maritain, e la 27enne schiacciatrice del Corlo Hidromec Silvia Giovannini (FOTO, rispettivamente con 29, e 27 punti: allargando l’obiettivo, salta fuori che, a parte Andreoli, nessuno dei primi dieci nella classifica dio giornata è nelle prime posizioni della Generale, con Edoardo Bevini della Moma Anderlini, ma di serie D, quarto a quota 26, e la 18enne Emma Gasparini della Mondial Carpi di serie D, settima con 23.

Classifiche. Andreoli come detto, sale in vetta alla Generale con la media di 19,6 punti a partita, contro i 19,3 di Bertoli: staccatissimi gli altri, con Francesco Venuta della Marking Product che sale al terzo posto a quota 18, Bigarelli rimane quarto, mentre Erica Quaquarelli dell’Edil Cam Cavezzo sale al quinto, ed è la prima donna in classifica. A Bertoli rimane il primato dei punti, 385, contro i 360 di Venuta, ed i 373 di Andreoli, che però scatta in testa alla classifica riferita alle sole partite giocate nel 2024, prodromi della classifica del Superbomber dell’anno del prossimo Dicembre, appena vinto da Francesco Venuta: Andreoli viaggia alla stratosferica media di 22,89 punti a partita nelle nove gare giocate nel nuovo anno, quasi due punti e mezzo di media in più di Daniele Albergati della Stadium Mirandola, che però può vantare 4 partita giocate in più, e 101 punti in più messi a terra in 13 gare.