Renzi con Taurasi: "Terra d’eccellenza deve essere tutelata"

"Questo è un territorio di eccellenza e qualità, basti pensare alla motor valley e al settore automobilistico, ma che ha anche sofferto per via del clima e della natura; in Romagna recentemente e in Emilia prima abbiamo visto come la tutela del territorio sia una tematica centrale e come delle politiche sbagliate o carenti possano comprometterlo"". Ha commentato così Matteo Renzi ieri durante un pranzo al 212, dove ha dato il suo supporto a Giovanni Taurasi per la lista civica De Pascale Presidente. Non un candidato di Italia Viva, quindi, che da parte sua ha confermato di "non avere intenzione di tesserarsi ad altri partiti", ma con il quale l’ex premier ha trovato dei punti in comune. Se il motto di Taurasi per queste regionali è una frase di Pierangelo Bertoli, non apertamente un centrista ("un piede nel passato, e lo sguardo dritto e aperto nel futuro"), Renzi commenta che "il campo largo è la risposta più efficace per evitare di cedere le regioni alla destra. Si è visto come le liste civiche e i riformisti hanno portato voti vitali dove si è accettato questo compromesso". Ma, soprattutto "dove non c’eravamo noi (Italia Viva) la sinistra ha perso".

Non mancano i riferimenti all’attualità e nello specifico alle elezioni americane e la polemica partita dai commenti di Elon Musk contro i giudici italiani. Per l’onorevole "il Presidente della Repubblica ha risposto con delle parole da incorniciare: ’’L’Italia sa badare a se stessa, si rispetti la sovranità del paese’". Renzi continua affondando sul pronto supporto all’imprenditore e miliardario da parte di Salvini: "Lo lasciamo nella sua ignoranza".

Francesco Lolli