’Requiem(s)’, Angelin Preljocaj al Comunale

Evento di spicco del cartellone di danza, ieri sera il teatro Comunale Pavarotti Freni ha ospitato la prima italiana di ’Requiem(s)’, la nuova creazione di Angelin Preljocaj. E per l’occasione anche il celebre coreografo ha accompagnato la sua compagnia ed è arrivato da Aix-en-Provence a Modena, accolto dal maestro Aldo Sisillo, direttore del teatro (i due in foto): ’Requiem(s)’ nasce dall’esperienza della perdita di una persona cara quindi prende spunto dalla morte "ma in realtà – ha spiegato Preljocaj – parla della vita, della vitalità, del piacere di essere vivi e di continuare a far vivere la memoria di coloro che abbiamo amato".

s.m.