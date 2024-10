Ridurre i rifiuti da imballaggio: "La strada giusta? Riutilizzo e riciclo"

Ridurre la crescente quantità di rifiuti di imballaggio e rendere gli imballaggi riutilizzabili, riciclabili o compostabili: punta a questi obiettivi il PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation, la nuova normativa europea che entro il 2030 porterà a una transizione del settore packaging verso una maggiore sostenibilità. Per confrontarsi sull’impatto della nuova normativa sulla filiera agroalimentare, CCM e Legacoop Estense hanno organizzarto un convegno tecnico ieri che ha messo al tavolo tutti i principali attori della filiera, soprattutto di ambito cooperativo: dai produttori di packaging a livello industriale, ai produttori in ambito agroalimentare – dalla frutta ai salumi e formaggi – fino alla distribuzione organizzata.

Una giornata di confronto per approfondire il quadro normativo, presentare buone pratiche, condividere strategie e progettualità con cui ciascun segmento della filiera si sta organizzando per rispondere al meglio alle sfide e opportunità poste dal nuovo regolamento, che introduce cambiamenti significativi, per imprese, consumatori e ambiente. "Il PPWR rappresenta una sfida ambiziosa ma necessaria per spingere l’industria europea verso una produzione e un consumo più sostenibili, ridurre l’impatto ambientale e accelerare la transizione verso un’economia circolare", rimarca Davide Faietti, presidente di CCM, cooperativa modenese da oltre 50 anni leader nel settore del packaging in carta e altri materiali riciclabili e compostabili. "Come CCM, da sempre cerchiamo di essere proattivi e anticipare le richieste del mercato, tenendo sempre al centro delle nostre strategie di sviluppo l’innovazione e la sostenibilità".

Come associazione – affermano Cristian Maretti e Ilaria Franchini, rispettivamente presidente nazionale e responsabile territoriale di Legacoop Agroalimentare – "siamo chiamati a svolgere un ruolo cruciale di regia, nel favorire sinergie e alleanze tra le nostre cooperative e accompagnare progetti complessi di filiera, dove sostenibilità economica ed ambientale si bilancino e si potenzino a vicenda".