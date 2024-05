"Rifiuti, servizio scadente: ora i cassonetti"

Il modello non funziona, né è la prima volta che le forze politiche del centrodestra lo fanno presente. Il modello è il porta a porta, che Hera ha istituito, progressivamente, a tutti i territori a far tempo da gennaio, e proprio il nuovo modello è al centro di una presa di posizione condivisa da parte dei quattro candidati a sindaco del centrodestra di Sassuolo, Fiorano, Maranello e Formigine. È passato quasi un anno e mezzo da quando, era il gennaio 2023, Fiorano avviò La sperimentazione, seguito poi da Sassuolo, Maranello e Formigine: da allora ad oggi un ragguardevole aumento della percentuale di differenziata ma anche una pletora di lamentele su disagi e disservizi, diverse multe inflitte ai ‘furbetti’ del cassonetto e, più in generale, l’idea che il gioco non valga la candela. Idea condivisa appunto da Gian Francesco Menani, Giuseppe Manfredini, Maurizio Prandi e Barbara Goldoni, riuniti per fare il punto sulle sfide legate alla raccolta differenziata porta a porta e sulla necessità di riavviare un dialogo con Hera che, ricorda Menani, "detiene il monopolio". La richiesta dei quattro candidati a sindaco del centrodestra, tuttavia, è chiara, ovvero "ripristinare i cassonetti stradali anche per la raccolta di plastica e carta". Non usa mezzi termini, Menani, nel definire quello fornito con il porta a porta "un servizio scadente", evidenziando anche "un aumento dei costi cui il Comune di Sassuolo è stato tra i pochi a opporsi". Il porta a porta, dice invece Maurizio Prandi, candidato Sindaco a Formigine, "è un sistema superato, ma per rivederlo occorre saldare un fronte comune nei confronti di Hera". Sulla stessa lunghezza d’onda il candidato per il centrodestra di Fiorano, Giuseppe Manfredini, e la candidata a sindaco del centrodestra di Maranello Barbara Goldoni, che mette l’accento sulla necessità di tutelare "il decoro urbano: ne va dell’immagine delle nostre città".

Stefano Fogliani