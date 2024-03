Rinaldi fatica ed è servito poco. Bruno non ingrana sotto rete

BRUNO 5 – Mentre Acquarone mena magistralmente le danze anche a freddo, sulla sua metà campo il gioco non ingrana: sembra esserci solo Davyskiba, unica combinazione funzionante. Nel primo set muri e difese del Capitano tengono Modena attaccata all’osso, ma dura poco.

BONINFANTE 5 (2 b.s.) – Giuliani lo butta nella mischia “per provare a cambiare qualcosa”, parole sue. Non cambia molto in verità: giusto qualche combinazione ficcante in più con Rinaldi, com’era già accaduto a Piacenza.

DAVYSKIBA 7 (att. 53% su 32 con 2 err. e 3 muri sub., ric. 0% su 4 con 1 err., 1 ace, 2 b.s., 2 muri) – Venti punti tondi per lui, ventitré di tutti gli altri messi assieme. Serve altro?

SAPOZHKOV 6 (att. 40% su 5 con 1 err. e 1 muro sub., 1 ace, 1 b.s., 2 muri) – Entra nel primo set per il doppio cambio e lancia la rimonta, sul 24-21 Trento è lui ad andare al servizio e legnare tre volte senza sbagliare. I passaggi a vuoto che vedete a tabellino risalgono tutti al finale di partita, ormai compromesso.

RINALDI 4,5 (att. 36% su 11 con 1 err. e 1 muro sub., ric. 58% su 12 con 2 err., 1 ace, 2 b.s.) – Servito poco, isolato, preso a pallate da Rychlicki a inizio secondo set e ringalluzzito giusto un po’ dall’ingresso di Boninfante. Tre mesi fa al PalaPanini era stato un leone contro Lavia e Michieletto, stavolta ha retto a fatica.

JUANTORENA 4,5 (att. 44% su 18 con 1 err. e 3 muri sub., ric. 41% su 27 con 3 err.) – Battezzato da Trento come il bersaglio primario del servizio, tiene come può ma ha anche sulla coscienza un paio di float battezzate male. In attacco il muro lo soffoca, suo il diagonale rispedito indietro da Michieletto che poteva valere il 24 pari nel primo set. Troppo morbida la battuta.

SANGUINETTI 5 (att. 60% su 5, ric. 50% su 2, 3 b.s., 1 muro) – Qualcosina in attacco, qualcosina al servizio, qualcosina a muro. In calando, per di più.

STANKOVIC 4,5 (att. 33% su 3, ric. 50% su 2, 2 b.s.) – Qui poco dappertutto invece. Meglio con la battuta salto spin che con la float, benino quando si accosta a Sapozhkov nel muro a due.

GOLLINI 5 (ric. 35% su 17 con 2 err.) – Prestazione in linea con quella del resto della ricezione, o della difesa: sofferente, merito di Trento senza dubbio.

All. GIULIANI 5 – A suo merito va detto che oggi il doppio cambio, costruito un po’ alla volta in queste settimane, è un’opzione più consistente: Sapozhkov non è una furia, non ancora, ma se non altro è recuperato. Ad oggi il cocktail anti-Trento non sembra averlo trovato: in gara-1 ha mescolato gli ingredienti, li ha shakerati, bolliti, filtrati… Ancora niente. Vedremo in che direzione andrà in gara-2.

Fabrizio Monari