Ring-Adora, un bronzo e un argento

Vittorie, medaglie e soddisfazioni per i pugili della società sportiva modenese Ring-Adora Boxe, che hanno ottenuto importanti risultati. Ilyass El Alami ha vinto gli interregionali qualificandosi così per le fasi finali. Ottima prestazione per lui, tenendo soprattutto conto del fatto che si sta allenando solamente dallo scorso settembre. Per Damir Caselli è arrivata una medaglia d’argento ai campionati italiani, dimostrando sul ring carattere, testa e cuore. Damir si è arreso solamente in finale contro la prima testa di serie, un pugile molto più esperto che ha fatto valere soprattutto la maggior esperienza. Grazie a questo risultato, per Damir Caselli è arrivata la convocazione in nazionale per uno stage di allenamento in vista dei campionati Europei juniores.

Ottimo risultato anche per Samuele Gatti, che, sempre ai campionati italiani, ha portato a casa una medaglia di bronzo. Dopo aver vinto un difficilissimo quarto di finale, un incontro apparso spesso come una battaglia tra i due, Samuele si è dovuto arrendere in semifinale, contro il pugile che poi alla fine ha vinto il campionato.