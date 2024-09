"Risse e ubriachi, serve attenzione"

"Appena cala il sole, la situazione cambia velocemente. Il centro storico e molti parchi della nostra città, non sono tra l’altro adeguatamente illuminati: più luce significherebbe anche più sicurezza – sottolinea Marcello Verzoni –. Ci sono zone, anche nello stesso centro storico, che appena viene sera si trasformano in luoghi tutt’altro che sicuri, soprattutto per i più giovani. Ma a volte capitano episodi pericolosi anche sotto la luce del giorno: basti pensare alle risse che spesso si scatenano in piazza Matteotti, dove gruppi di ragazzi, appena dietro la chiesa, si ubriacano, infastidiscono i passanti e si azzuffano fra di loro".