Ristorazione scolastica, una nuova app

Una App che permette ai genitori di conoscere il menù proposto ai figli a scuola scoprendone giorno per giorno le principali informazioni nutrizionali e giornate con menù a tema legato a ricorrenze e festività per fare del momento del pasto anche un’ulteriore occasione di arricchimento. Sono le novità che, a Modena, stanno per interessare la ristorazione scolastica gestita dal Cirfood per il Comune di Modena, i pasti, cioè, diretti a nidi comunali e di Fondazione Cresciamo, scuole d’infanzia comunali, di Cresciamo e statali e alle primarie statali con tempo pieno. In tutto circa 7000 pasti serviti ogni giorno sulle tavole dei bambini di tutte le età che frequentano i servizi educativi e le scuole della città. Realizzate raccogliendo anche stimoli e suggerimenti provenienti dal mondo della scuola, sono state condivise con i membri della Commissione mensa e nei questi giorni ne vengono informati anche tutti i genitori che si avvalgono del servizio. ’Menu Chiaro’ è la Web App di Cirfood per le famiglie di tutti i piccoli utenti del servizio di ristorazione scolastica del territorio comunale. Attraverso l’app i genitori potranno esplorare ogni giorno il menu consumato a scuola dai figli e accedere alle principali informazioni nutrizionali delle pietanze servite. L’App, inoltre, mette a disposizione una sezione di materiali di approfondimento dedicati alla promozione di corretta alimentazione e sani stili di vita con Linee guida, consigli e suggerimenti. Occhio quindi alle rubriche: ’Non c’è cibo da perdere’, ’Guida al mangiar sano’, ’Calcola l’indice di massa corporea’, ’Consigli di educazione alimentare’ e l’ebook ’Merenda Sana? Un gioco da ragazzi’; tutti i materiali sono redatti in collaborazione con l’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica. Attraverso l’app i genitori verranno anche informati delle giornate a tema: in occasione di particolari ricorrenze o festività sono previsti, infatti, menù speciali legati alla tradizione locale, di altre regioni o alla scoperta di altre culture.