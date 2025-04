Roberta Sasso trionfa nella Coppa del Mondo di Pattinaggio Artistico a Buenos Aires

E’ rientrata a casa, con gli attesi risultati entusiasmanti, la comitiva tutta modenese, e tutta al femminile, che ha disputato a Buenos Aires la prima tappa dell’Artistic International Series, in pratica la Coppa del Mondo di Pattinaggio Artistico: la comitiva modenese era composta dall’allenatrice Beatrice Lotti, dalla promessa Giulia Panini, e soprattutto dalla pluricampionessa mondiale Roberta Sasso, che anche in Sudamerica ha fatto valere il suo talento, portandosi a casa il successo.

La Sasso, modenese doc classe 2004, ha dominato la prova di solo Dance Senior, di cui è campionessa Mondiale da due anni, mettendosi alle spalle la paraguaiana Erika Alarcon Anisimoff, e la brasiliana Gabriela Giraldi, incantando pubblico e giuria con due programmi completamente nuovi, nella Style Dance sulle note di alcuni brani di Nina Simone, e nella Free Dance su musiche di Billie Eilish.

Buon diciottesimo posto per l’altra atleta dell’Invicta Skate Modena, Giulia Panini, brava a passare il taglio qualificandosi per il libero, novità importante di quest’anno, con il 13 ° posto, salvo poi attardarsi in diciottesima posizione a causa di un errore nella gara finale.

Ora qualche giorno di riposo poi si riprenderà a lavorare in vista della seconda prova dell’AIS World Skate, a Trieste dall’8 al 19 maggio.