Rogo della vecchia nella piazzetta

Fervono i preparativi a Benedello di Pavullo per il Rogo della Vecchia che si svolgerà domenica (17 marzo) nella piazzetta di questa frazione di Pavullo. Un ritorno di carnevale di fine Quaresima che ha origini antichissime, con balli e i tradizionali Vecchio e la Vecchia, pranzo alle 12,30 in canonica (prenotazione 333 1887344 - 338 3725033), stand gastronomico con borlenghi e vin brûlé. La ‘Vecchia’, personaggio chiave per le troppe malefatte combinate durante il periodo di carnevale, sarà processata pubblicamente in piazza e condannata al rogo. Prima, però, incaricherà al ‘Dottore’ di leggere il testamento, in rima dialettale, nel quale sono riportate tutte le disavventure che ogni Benedellese, interessato, non vorrebbe si sapesse in paese. Il rogo della ‘Vecchia’ viene anche visto dagli storici come un simbolo di buon auspicio per la primavera che arriva, ed eliminando il vecchio, in questo caso rappresentato dalla Vecchia, si fa spazio al nuovo che arriva sperando in una migliore annata produttiva. Il tutto sarà accompagnato da balli eseguiti dal gruppo storico i Lacché (ballerini) di Benedello a ritmo di monferrina. La Mascherata di Benedello è documentata alla fine del XVIII secolo.

w.b.