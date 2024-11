Rotary, serata dedicata ai temi economici con Alberto Forchielli

Ospite d’eccezione la scorsa settimana per il Rotary Club di Vignola – Castelfranco – Bazzano. Al ristorante Old River, sede dell’associazione, è infatti intervenuto l’imprenditore e opinionista Alberto Forchielli (nella foto con la presidente del club, Elena Salda). L’evento, organizzato dalla stessa Salda, ha riunito in un interclub anche i rotariani di Castelvetro Terre dei Rangoni, Modena e Sassuolo. "Nella serie di eventi che organizziamo -ha dichiarato Elena Salda - ho proposto una serata dedicata all’economia con Alberto Forchielli perché lo stimo molto; ho letto tutti i suoi libri e sono certa che possa dare ai colleghi una non scontata e pragmatica visione dell’economia e delle dinamiche finanziarie mondiali". "Ho scritto ben due libri – ha argomentato tra l’altro Forchielli - per convincere i giovani a scappare dall’Italia. Oggi, dopo anni di esperienze, sono convinto che sia ancora necessario che i giovani facciano la loro esperienza all’estero, ma è anche fondamentale che poi rientrino in Italia per poter fermare il declino del nostro Paese".

m.ped.