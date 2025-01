Saldi, via allo shopping: "Maglie, scarpe e borse. Sconti da non perdere"

C’è chi osserva attentamente le vetrine, curiosando, per trovare le offerte migliori. Chi invece, più deciso, entra a passo svelto nei negozi, per acquistare cappotti, trench e maglioni a prezzi ribassati. Durante i primi giorni di saldi, le vie del centro storico, soprattutto nel weekend, si sono così riempite di ragazzi, coppie e famiglie che hanno colto l’occasione – senza perdere un minuto in più – per iniziare subito la loro ricerca. Come Raffaella, che stringe tra le mani alcune buste, dove sono riposti i suoi nuovi acquisti per fare fronte alle prossime stagioni.

"Cercavo dei capi ’must have’, come un tubino nero e un trench, e ho aspettato i saldi per approfittarne – spiega la giovane – . In questo modo sono riuscita ad acquistare capi di qualità che durante l’anno costano un po’ di più, ma a un prezzo inferiore. Se sono contenta degli sconti che ho visto nei negozi? Sì, sono senza dubbio soddisfatta. Alcuni capi erano ribassati anche del 30 o del 50 per cento, che non è poco". I saldi, infatti, "sembrano riuscire ancora oggi ad attirare persone – conclude Raffaella – e questo è un bene per i commercianti".

Poco più in là, mentre passeggiano tra le vie del centro, ci sono anche Alessandro e Cinzia, che insieme hanno approfittato del primo weekend di saldi per acquistare qualche regalino anche per figli e nipoti. "Non abbiamo perso tempo – confida la coppia – e ci siamo diretti senza dubbi nei negozi d’abbigliamento, per non sbagliare. La stagione invernale è ancora lunga quindi è meglio cogliere l’occasione e comprare qualche vestito pesante per la stagione, visti gli sconti interessanti che ci sono in giro, da non perdere. In alcuni negozi vedo moltissima gente, in altri un po’ meno, forse perché alcune persone sono ancora in vacanza o inizia a far sempre più freddo. Ma la stagione è ancora lunga e le grandi occasioni non finiranno di certo qui".

Maria Chiara Ruggeri e Lucia Pagliuca, invece, hanno raggiunto Modena dalle Marche: "I nostri mariti sono andati al museo Ferrari, noi invece ne approfittiamo per fare shopping in questa città – scherzano le due amiche –. Speravamo però di trovare sconti maggiori, per riuscire a risparmiare una cifra ancora più consistente. A ogni modo però, siamo riuscite comunque a portare a casa qualche occasione, soprattutto legata a indumenti estivi e primaverili, così siamo già pronte al prossimo cambio dell’armadio quando le temperature torneranno a rialzarsi. Da quello che abbiamo potuto vedere, si iniziano già a creare le prime file davanti ai camerini dei negozi e questo è un bel segnale: tutti aspettano i saldi, perché in questo modo si riesce ad acquistare ciò che più ci piace ma risparmiando sul prezzo finale".

Tra i tanti che negli ultimi giorni sono andati a caccia di affari, c’è anche Elisa. "Ho dato un’occhiata alle scarpe, ma dopo un giro nei negozi ho preferito aspettare ancora un po’ per vedere se, nelle prossime settimane, i prezzi riusciranno ad abbassarsi ulteriormente" confida la giovane.

"L’anno scorso, durante i saldi, mi sono comprata un giubotto per l’inverno – spiega invece Giulia – ed ero rimasta molto soddisfatta. Ora al contrario non ho ancora trovato qualcosa che mi abbia convinto fra i negozi, nemmeno tra le offerte. Ma continuerò a tenere gli occhi aperti".