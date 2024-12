"Saluterò da Sestola il nuovo anno. L’Appennino è davvero bellissimo"

Ha passeggiato nelle pittoresche strade di Sestola, visitando anche il Castello che è di proprietà del Comune di Modena e che aspetta di essere valorizzato ancora di più grazie a un progetto già definito; ha scoperto uno dei borghi più suggestivi dell’Appennino, vale a dire Fanano, con il suo Palaghiaccio riportato ’in vita’ da un’amministrazione comunale vivace e propositiva come quella guidata dal sindaco Muzzarelli jr. E ha voluto vedere anche Montecreto e Riolunato, che insieme a Sestola e Fanano formano "un unico territorio". E’ arrivato solo da due giorni sul nostro Appennino Michele de Pascale ma di certo non ha perso tempo e si prepara a trascorrere proprio in quota con la famiglia il suo primo capodanno da presidente della Regione. Non solo la nostra montagna è stata la prima tappa del tour che il governatore e gli assessori hanno intrapreso, ma è anche un modo per "rilassarsi e passare queste festività con la famiglia in un luogo davvero bellissimo che non ha nulla da invidiare a nessun’altra località", dice de Pascale seduto sulla ’Terrazza’ vista piste con il presidente del Consorzio Cimone Luciano Magnani. "Ho visto i paesi ma anche gli impianti delle Polle e del Cimoncino – dice il presidente – per rendermi conto di persona della situazione e ho anche incontrato il Soccorso Alpino e tutti coloro che lavorano sulle piste da sci. Questo è un luogo – spiega con convinzione – che ha davvero un grande potenziale e che può e deve svilupparsi ulteriormente diventando un punto di riferimento anche per il turismo internazionale".

De Pascale non nega di certo che, per raggiungere questo obiettivo, è necessario fare qualche intervento di modernizzazione ma sicuramente "partiamo da una situazione già ottima".La riqualificazione passa sicuramente "dalle strutture ricettive" ma anche "dagli eventi e dalle iniziative che stanno portando qui centinaia di persone". In effetti in questi giorni Fanano, Sestola e dintorni sono letteralmente sold out, merito di una campagna promozionale importante e di una serie di appuntamenti top."Se mi sarà possibile visiterò anche altri centri dell’Appennino – promette il presidente – perché questo territorio è davvero magico".

Barbara Manicardi