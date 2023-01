San Possidonio, aperte le mostre sul collezionismo e sui presepi

San Possidonio (Modena), 4 gennaio 2022 - Rimarranno aperte fino all’8 gennaio la mostra sul collezionismo e quella sui presepi organizzate dalla Proloco di San Possidonio presso l’asilo parrocchiale.

L’anno scorso, il collezionista possidiese Andrea Berto aveva esposto una parte dei 1200 giochi ispirati a quiz e serie televisive che ha raccolto nel tempo. Quest’anno ha deciso di portare un assaggio delle altre sue collezioni. "Gli oggetti sono vari – spiega Berto – vanno dalle penne a scatto delle quali ne posseggo oltre 1000, alle tazzine da caffè. E poi, modellini della Ferrari, elicotteri, mazzi di carte, Barbie, vinili, ecc. in tutto sono 25 tipi diversi di collezioni. Ho iniziato diversi anni fa. Adesso mi sono un po’ fermato perché ho riempito 3 garage".

Sempre presso l’asilo, sono esposti oltre 20 presepi realizzati dagli studenti delle scuole di San Possidonio e da alcuni artisti locali utilizzando diversi materiali e scegliendo ambientazioni inusuali come un porto, il deserto, un borgo. Tra le opere in mostra, anche alcune dell’artista concordiese Sergio Rossi che ha costruito il primo presepe 30 anni fa. Le mostre sono aperte nei giorni festivi e prefestivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30. Dal 6 all’8, la Proloco ha organizzato anche laboratori per i bambini.

Angiolina Gozzi