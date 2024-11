Sanmichelese salda al 3° posto. Per il Castelnuovo è buio pesto

Sanmichelese

2

Castelnuovo

0

Sanmichelese: Paganelli, Casini, Merli, Baisi, Ashong, Costa, Alicchi (41’ s.t. Rafrari), Tardini, Peddis (43’ s.t. Gorzanelli), Manzini (43’ s.t. Solla), Frimpong (31’ s.t. Ferrari). All. Azzurro (Montanari, Doku, Venturelli, Tolu, Geti)

Castelnuovo: Menozzi, Manini, Fontanesi, Bellei, Baroni, Reggiani (25’ s.t. Stanzani), Buffagni, Fosu (25’ s.t. Solieri), Fugallo, Copertino, Cantaroni. All. Casalgrandi Braglia, Nizzoli, Borri, Bavieri, Missori, Carboni)

Arbitro: Danielli di Bologna (Seminara, Rubeis)

Reti: 37’ p.t. Manzini, 13’ s.t. Alicchi

Note: ammoniti Ashong, Reggiani

La Sanmichelese vola, e consolida il suo terzo posto in classifica, il Castelnuovo – alla terza sconfitta consecutiva – resta a terra. Tutta qua, in estrema sintesi, la gara dello Zanti: un gol per tempo – straordinario quello con cui Manzini apre le marcature – e, oltre ad un legno, diverse occasioni sprecate per i padroni di casa, due pali e qualcosina da recriminare anche per gli ospiti, che tuttavia hanno concesso troppo agli uomini di Azzurro, la cui fase offensiva – quello sassolese è il secondo miglior attacco, dietro ai marziani della CDR Mutina – si giova in questo periodo della buona vena di Manzini, arrivato con la rete di ieri in doppia cifra.

Proprio lui, con un tracciante di rara precisione che non ha lasciato scampo a Menozzi sul finire del primo tempo, ha aperto i giochi, chiusi poi, nella ripresa, da Alicchi, che ha firmato il raddoppio poco prima dell’ora di gioco.