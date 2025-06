Sanmichelese verso l'Eccellenza grazie a Sarnelli: Vianese in finale per la Serie D

La Sanmichelese fa un piccolo passo verso l’Eccellenza grazie al grande ex Umberto Sarnelli. Il mister ha conquistato ieri con la sua Vianese la finale degli spareggi nazionali ed è a un solo gradino dalla Serie D, un salto che sarebbe storico per la formazione reggiana e che allo stesso tempo permetterebbe in automatico anche alla Sanmichelese si essere ripescata in Eccellenza. I sassolesi sono infatti al sesto posto della classifica dei ripescaggi e al momento i posti certi sono 3 più altri 2 che si liberano (l’ufficialità a luglio) con la fusione Fidentina-Borgo e la mancata iscrizione dello United Riccione. Ieri al Mirabello la Vianese ha battuto anche nel ritorno della semifinale i marchigiani del Montecchio Gallo, già piegato 1-0 fuori casa. I reggiani sono passati dopo appena 7’ con l’ex Castelvetro e Cittadella Falanelli, poi al 59’ il Montecchio ha pareggiato con Dominici, sfiorando anche il 2-1 che in virtù dei gol doppi fuori casa avrebbe voluto dire passaggio del turno per i marchigiani. Nel finale però ci ha pensato bomber Rizzuto, partito dalla panchina, a segnare al 78’ il gol della vittorie e della finale, dove la Vianese troverà l’8 e il 15 giugno i sardi del Monastir che ieri, dopo aver vinto già 1-0 fuori casa, hanno regolato i laziali della Maccarese anche sull’isola per 3-1. Visto che entrambe hanno giocato fuori casa la gara di ritorno della semifinale, servirà il sorteggio per stabilire l’ordine delle due sfide. Chi vince sale in D, chi perde ha comunque ancora delle chance con i ripescaggi. La Sanmichelese dunque spera nel bis della Vianese, anche perché il Mezzolara, l’altra emiliano romagnola in lizza, ieri è uscita di scena: i bolognesi avevano perso 2-1 sul campo del Montespaccato e anche al ritorno, nonostante il vantaggio immediato di Salonia dopo 27’ ha poi perso 2-1 uscendo di scena.

Mercato. In Eccellenza il Formigine dopo Bob Notari in panchina ha ufficializzato anche il direttore tecnico Alessandro Melotti. In Promozione due importanti rinnovi al Montombraro che ha trovato l’accordo con i centrocampisti Simone Carnazza (’99) e Andrea Sighinolfi (2002). In Terza il nuovo mister della Bortolotti è Marco Pollacci, ex Cimone, che torna a Pievepelago dove ha già allenato.

d. s.