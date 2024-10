Sarà il Milan a tentare Berardi?

Quella di un interessamento del Besiktas, club turco che aveva già rincorso, questa estate Laurientè, sembra poter essere la tipica voce che esce quando il mercato langue perché, ammettiamolo, che Domenico Berardi possa finire in Superlig, con tutto il rispetto, non sembra essere all’ordine del giorno. Più verosimile lo scenario che racconta invece – la ricostruzione è della ‘Gazzetta dello Sport’ – un interesse concreto del Milan per il talentino calabrese, appena rientrato dopo il lungo stop dovuto all’infortunio patito da Berardinho a Verona lo scorso marzo.

I rossoneri cercano talenti in grado di colmare il gap che oggi sembra separarli da chi lo precede in classifica, e quel Berardi in B e non ancora del tutto convinto di restarci fino alla fine della stagione ("se a gennaio sono al 100% e arriva l’offerta giusta, vado", ha detto l’attaccante) diventa un’occasione da cogliere, magari puntando anche sulla ‘cauta’ apertura che in merito ha già fornito, a taccuini e telecamere, un Carnevali possibilista. Augurandosi da una parte che l’auspicio è che l’attaccante resti in neroverde ad aiutare il Sassuolo a risalire in A, ma ammettendo dall’altra che "se a gennaio si presenteranno delle opportunità, ne parleremo e decideremo insieme al giocatore, come abbiamo sempre fatto". Siamo alle voci, insomma, ma che corrano nessun dubbio, e nessun dubbio che continueranno a correre fino a quando non si chiuderà, e con chissà quali esiti, la finestra invernale di mercato. La forza economica per provare l’affondo sul giocatore, il Milan ce l’ha, come ce l’ha il Sassuolo per non trovarsi obbligato a svenderlo, ma visti i differenti palcoscenici su cui recitano le due squadre, i numeri di Berardi in carriera e le sue volontà ("da due tre anni sono pronto a cambiare") che la società a questo punto non potrebbe fare a meno di assecondare l’ipotesi potrebbe anche diventare concreta. Magari trovando anche quella formula – Berardi ha un contratto fino al 2027 e ingaggio commisurato al suo talento – che metta d’accordo tutti e tre. Ovvero il Milan – o chi per il Milan.

Rinnovo. Intanto il Sassuolo ha comunicato di aver rinnovato il contratto al difensore classe ’03 Edoardo Pieragnolo, che resterà così legato alla società neroverdi fino al 30 giugno 2029.

