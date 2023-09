"Sasso contro l’auto per tentare di derubarmi. Due casi in mezz’ora: attenti a un’Audi nera"

"A me è andata bene perché solo qualche giorno fa ero stata messa in allerta da una conoscente, ma occorre fare molta attenzione". L’appello parte da una residente di Soliera che ieri mattina ha subito un tentativo di truffa mentre viaggiava in macchina verso Carpi sulla Romana Sud. "C’è una Audi A3 nera con a bordo un uomo con capelli e barba scura che sta circolando a Carpi e limitrofi. Ti sorpassa e poi lancia un oggetto colpendo la tua auto per farti fermare e derubarti. E’ quello che è successo a me stamattina (ieri per chi legge, ndr): ho sentito un grosso rumore, come di un sasso buttato contro la mia portiera. Mi sono fermata e anche questa Audi: l’automobilista mi ha fatto cenno di scendere, io ho chiuso le portiere e non l’ho fatto. A questo punto lui ha sgommato a tutta velocità". Un tentativo di truffa che si è ripetuto sempre ieri mattina a distanza di mezz’ora: "Sono andata dai Carabinieri di Soliera a fare denuncia (per danneggiamento) – prosegue la cittadina – e nel frattempo ho chiamato un’amica per raccontarle l’accaduto. Era appena successo anche a lei, lungo la Carpi-Ravarino: stessa macchina, stesso uomo. In quel caso rivendicava il fatto che la mia amica gli avesse rotto lo specchietto. E’ bastato che lei dicesse ’chiamo i carabinieri’ e l’uomo si è dileguato. Queste truffe purtroppo sono in aumento. Fate attenzione e se avete sospetti, denunciate". m.s.c.