Sassuolo, avanti così e a Pasqua sarà già in A

Ora che il ritorno in Serie A non appare più una questione di se, ma semplicemente di quando, i tifosi del Sassuolo possono guardare il calendario e provare a immaginare il giorno della festa. Con dieci partite ancora da giocare, e con alle porte la gara casalinga con il Bari e l’orecchio a ciò che accadrà nella sfida tra Spezia e Pisa, i neroverdi hanno la possibilità di allungare ancora, e domenica questa possibilità dovrà tramutarsi nell’obbligo di battere i pugliesi, come esplicitamente chiesto da Fabio Grosso già alla fine della partita contro il Pisa. Ma la fantasia corre più veloce del pallone, tanto più se spinta dall’entusiasmo e così, con un rassicurante +14 sul terzo posto, si può prevedere che il Sassuolo raggiungerà la certezza matematica della promozione nel mese di aprile. Se il vantaggio odierno venisse confermato, il ritorno in A diventerebbe definitivo alla 34esima giornata, a 4 dal termine: quel giorno – il 21 aprile, Lunedì di Pasqua – al Mapei Stadium arriverà il Frosinone, e per Grosso (ma anche Mulattieri, Moro, Boloca e Mazzitelli) sarebbe curioso festeggiare proprio contro la squadra portata in A due anni fa.

Ma il calendario dei neroverdi, di qui a fine campionato, può portare anche ad altri esiti. Domenica a Reggio arriva il Bari, sabato 15 il Sassuolo sarà a Cittadella, quindi arriverà la sosta e si tornerà in campo il 29 marzo al Mapei contro la Reggiana, per poi affrontare la trasferta di Palermo il 6 aprile. Ebbene, se nelle prossime quattro gare il Sassuolo dovesse confermarsi e guadagnare ancora uno o due punti sulla terza, si aprirebbe uno scenario piuttosto singolare: poter ottenere la promozione con cinque giornate di anticipo, proprio laddove avvenne la promozione del 2013, ovvero allo stadio Braglia di Modena, dove il Sassuolo giocò il suo ultimo torneo cadetto. Già, proprio così, perché il 12 aprile si giocherà Modena-Sassuolo, con i gialloblù padroni di casa però. Ora, si tratta di un’ipotesi di scuola, ma tutt’altro che impossibile, considerando l’andamento della stagione, e va da sé che i tifosi modenesi possano sin d’ora mettere in atto tutti i riti propiziatori possibili per esorcizzare uno scenario che, a livello campanilistico, verrebbe ricordato a lungo. Ci sarà comunque tempo anche dopo il derby, appunto col Frosinone, fuori a Cesena o a Reggio con la Carrarese. Le ultime due? Cremonese-Sassuolo e Sassuolo-Catanzaro, ma a quel punto la promozione dovrebbe essere cosa fatta, magari già da un po’.