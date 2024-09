Sassuolo, provoca un incidente e non presta soccorso a una donna ferita: 23enne denunciato

Modena, 9 settembre 2024 – Dopo aver provocato un incidente stradale, si è dato alla fuga senza accertarsi delle condizioni degli occupanti dell'altro mezzo, per tentare di far perdere le proprie tracce: rintracciato e denunciato dalla Polizia Locale di Sassuolo.

La conducente dell’auto coinvolta nell’incidente, dopo aver contattato la centrale operativa della Polizia Locale di Sassuolo, è stata accompagnata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sassuolo dall'ambulanza del 118, dove le sono state riscontrate lievi ferite.

Protagonista della vicenda un cittadino italiano di circa 23 anni: la Polizia Locale, attraverso le testimonianze e il sistema di videosorveglianza presente in zona, è riuscita ad individuare il responsabile del sinistro stradale che, in un primo momento. Ha dichiarato che alla guida c’era una sua conoscente; quest’ultima, non risultata veramente alla guida del veicolo che ha causato l’incidente, è stata denunciata per falsità ideologica e favoreggiamento. Il ragazzo, invece, dopo accurate indagini è stato rintracciato e denunciato per il reato di fuga con lesioni e omissione di soccorso: un reato del codice della strada che prevede il ritiro della patente ai fini della sospensione da 1 a 3 anni.

“Sicurezza è soprattutto il rispetto delle regole e del prossimo – commenta il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – provocare un incidente e fuggire, senza curarsi delle condizioni degli altri, non è solamente un reato ma evidenzia mancanza di senso civico e attenzione sociale. Grazie alla Polizia Locale di Sassuolo che, in poco tempo, ha individuato il responsabile”.