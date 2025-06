Sassuolo punta su Saba Goglichidze dell'Empoli per rinforzare la difesa

Valuta il rinnovo di Romagna, e non sembra troppo convinto dei centrali che potrebbe eventualmente riscattare, il Sassuolo. Fatta per Muharemovic, già riscattato dalla Juventus, in lista d’attesa Lovato, Velthuis e Bonifazi, il nome nuovo è quello di Saba Goglichidze, che ha fatto cose importanti, in stagione, con l’Empoli retrocesso ed è uno dei nomi che radiomercato accosta alla difesa neroverde. Oltre 30 presenze – 33 – con in toscani sono biglietto da visita oltremodo spendibile, gli ottimi rapporti tra le due società – che affari ne hanno fatti a profusione – potrebbero agevolare la chiusura di un affare sul quale radiomercato punta in modo deciso.

Il giovanotto è arrivato in Toscana la scorsa stagione a parametro zero, ha contratto oltremodo contendibile quanto ad ingaggio (meno di 200mila euro lordi) e la scadenza – 2028 – che lo lega alla società toscana diventa un dettaglio, visto che la retrocessione impone all’Empoli di monetizzare quanto può. Ecco il Sassuolo che muove allora, ovviamente in buona compagnia, visto che il giovane centrale georgiano la sua l’ha detta, tanto da accendere su di se l’interesse di diversi club. A gennaio presero informazioni la Roma e il Galatasaray, ma Goglichidze è rimasto in Toscana, da dove può tuttavia partire per una cifra che varia tra i 5 e i 7 milioni di euro. Nulla, a conti fatti: l’Empoli ha fretta di vedere e vende, e alla vetrina toscana, per il centrale georgiano, sono affacciati, oltre che il Sassuolo, anche Fiorentina, Parma e Lazio. L’Empoli giocherà al rialzo, giustamente, ma il Sassuolo un passo sembra pronto a farlo. Ovviamente non più lungo della gamba, magari contando anche sui buonissimi uffici che le società neroverde vanta con la società toscana: prestito con diritto/obbligo la formula che potrebbe sbloccare il tutto, magari garantendo al giocatore uno ‘slungo’ sulla scadenza contrattuale. Che oggi dice 2027, domani – se la trattativa va a buon fine - potrebbe dire 2028.

Stefano Fogliani