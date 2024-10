Sassuolo, successo sfumato. Ma ora c’è continuità

Il giorno dopo il punto di Castellammare il tempo è poco anche solo per tornare su quella partita, considerando che il Mantova già incombe sulla via del Sassuolo. In una gara il cui svolgimento avrebbe potuto portarne 3, di punti, ma anche nessuno: avere continuato a muovere la classifica è un segno di continuità e la portata di un risultato del genere diventerà chiara verosimilmente solo tra qualche mese. Da un lato è vero che la squadra campana – martedì peraltro ottima in campo – in linea generale aveva perso un po’ di smalto nelle precedenti gare casalinghe, dall’altro però giova ricordare che la Juve Stabia, proprio al Menti, aveva battuto il Pisa un mese fa, e allora può andare anche bene così, con la serie positiva allungata a 7 gare. I postumi della trasferta, tuttavia, pongono qualche problema a Fabio Grosso, perché Josh Doig e Andrea Ghion sono usciti infortunati e, in attesa di valutare con precisione i tempi di recupero, salteranno la partita di domenica contro il Mantova al Mapei, e così pure sarà per Cristian Volpato, nei confronti del quale ci si aspetta una squalifica dopo l’espulsione rimediata quando la partita era già finita, e a questo punto la sanzione dipenderà da ciò che l’arbitro Ghersini avrà scritto sul referto che porterà alle disposizioni del giudice sportivo.

Detto ciò, Grosso ne perde tre in vista del Mantova, ma la rosa del Sassuolo è sufficientemente profonda per non doversi fasciare la testa. Nei prossimi giorni si valuterà anche la condizione di Boloca, che ha saltato le partite contro Modena e Juve Stabia e potrebbe tornare tra i convocati, mentre chi si è riposato, come Berardi o Romagna, dovrebbe avere possibilità per accumulare minutaggio domenica. Grosso del resto ha schierato in questa stagione già 28 giocatori (solo la Salernitana con 32 e il Frosinone con 32 e il Frosinone con 29 lo hanno superato), 27 dei quali in campionato più D’Andrea, l’unico che ha solamente una presenza in coppa, e ciò significa che ha in fondo fiducia in tutti gli uomini del suo organico, al punto da permettersi, come è già accaduto, di affidarsi al turnover quando la programmazione degli impegni è fitta. Non è un caso che mai il tecnico neroverde abbia schierato un undici iniziale uguale a un altro, un po’ a causa delle varie indisponibilità contingenti, un po’ anche per scelta, per tenere sulla corda diversi giocatori di valore simile e tutti potenzialmente titolari, specie tra i centrali difensivi. Accadrà anche domenica.