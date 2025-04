"Sbagliato imporre quote Ers alle imprese"

"Uno strumento come Agenzia Casa in mano alla sinistra notoriamente propensa a fornire assistenzialismo senza distinguere chi veramente non ce la fa e chi invece approfitta delle agevolazioni e non fa nulla per provvedere a sé stesso, desta preoccupazione". La valutazione è della consigliera comunale di Fratelli d’Italia Elisa Rossini a proposito del Piano Casa annunciato dalla vicesindaca Francesca Maletti. "Per questa ragione come forza politica attendiamo il passaggio in Commissione del nuovo regolamento per dare il nostro contributo affinché Agenzia Casa operi principalmente con un criterio di efficienza nel recupero dei canoni di locazione e nella liberazione degli immobili concessi nel caso di uso inappropriato degli stessi". Per la realizzazione del Piano Casa del Comune, ricorda Rossini, "sono state aumentate in modo imponente le tasse nella manovra di bilancio per il 2025 e i soldi dei modenesi non possono essere sperperati costruendo soluzioni che se non attentamente monitorate finiscono per dare vantaggi a chi non li merita".

Tra l’altro "l’attenzione deve essere massima perché Agenzia Casa è coinvolta in interventi consistenti come gli 80 alloggi in via Montefiorino e in questi interventi se manca un’attenzione particolare con riferimento all’uso degli immobili e al rispetto delle regole di pagamento dei canoni si possono produrre situazioni di degrado dovute ad occupazioni illecite".

Fratelli d’Italia sul fronte urbanistico deplora "l’imposizione alle imprese che intendono fare interventi di rigenerazione urbana di riservare quote all’edilizia residenziale sociale, con il rischio dell’insostenibilità degli interventi e della inevitabile fuga dei privati". Nei prossimi mesi, annuncia Rossini, "dovremo lavorare in modo molto attento come forza di opposizione per evitare da un lato che la Giunta usi strumenti come Agenzia Casa per fare assistenzialismo e dall’altro che i vincoli del nuovo piano urbanistico non allontanino gli imprenditori intenzionati ad investire nella nostra città".

g.a.