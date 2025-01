Scarlata trascina il Terre e lo riporta in zona playoff

FIDENTINA 1 TERRE DI CASTELLI 4

FIDENTINA: Mora, Agostinelli, Visconti, Petrelli, Leporati, Casarini, Varani, Compiani (61’ Alfieri), Nocciolini, Ferrara (61’ Pasaro), Delgrosso. A disp. Cattabiani, Cruoglio, Azzali, Araldi, Saccani, Alinovi. All. Montanini

TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Gargano, Ben Driss (81’ Dembacaj), Bruno, Gigli, Hajbi, Barbolini (75’ Nait), Hasanaj, Tzvetkov (65’ Iori), Esposito, Scarlata (56’ Pigozzi). A disp. Venturelli, Deliu, Massari, Lamanna, Guidotti. All. Domizzi

Arbitro: D’Ovidio di Bologna

Reti: 14’ e 38’ Scarlata, 58’ Tzvetkov, 60’ Pigozzi, 75’ Pasaro

Note: ammoniti Hajbi, Delgrosso

Il Terre cancella il momento no (un punto in 3 gare) e sbancando Fidenza mette la freccia sui ducali tornando in zona playoff e salendo a -9 dalla Correggese capolista sconfitta. Al 7’ Visconti su punizione impegna Gibertini. Al 11’ Tzvetkov recupera palla e serve Barbolini, palla a Bruno e cross sul secondo palo dove Scarlata infila di testa. Al 22’ Delgrosso dopo una prolungata azione si fa parare la conclusione. Al 37’ Nocciolini conclude di testa un cross di Visconti, Gibertini si supera. Un minuto più tardi l’eurogol del 2-0 di Scarlata che ricevendo palla da destra lascia partire un pallonetto millimetrico che si insacca nel set opposto. Nel secondo tempo Agostinelli cerca il tiro da fuori che esce di un soffio al minuto 51. Ma al 58’ Tzvetkov chiude la gara concludendo una bella azione corale. Un minuto più tardi in contropiede Pigozzi ce riceve da Tzvetkov e fa poker. Al 75’ Pasaro accorcia su un cross perfetto di Nocciolini: la palla non sembra essere entrata per la parata di Gibertini ma il direttore accorda il gol. All’81’ Nait messo in porta da Iori fallisce il 5-1.