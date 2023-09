Schianto in A22, muore una donna. Autostrada bloccata per ore

Stava viaggiando accanto al marito. All’improvviso, la tragedia. L’auto, una Dacia Duster, è finita con violenza contro un tir in sosta di emergenza. Per la donna, Alessandra Picariello, 77 anni, di Bologna non c’è stato nulla da fare: all’arrivo dei soccorsi l’anziana era già deceduta. Il terribile ed ennesimo schianto mortale si è verificato ieri poco dopo le 15 sull’A22, in direzione Nord, tra i caselli di Campogalliano e Carpi. La coppia, Picariello e il marito 78enne stavano percorrendo l’autostrada del Brennero. All’improvviso l’impatto, tremendo, con un tir fermo alla loro destra, ovvero sulla corsia d’emergenza. Non è chiaro se il conducente non si sia reso conto che il mezzo era fermo. Quello che è certo, purtroppo, è che la Dacia è finita all’improvviso contro il tir, tamponandolo e quasi ‘accartocciandosi’ contro la parte posteriore del mezzo. Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco, che hanno estratto gli anziani rimasti incastrati nelle lamiere contorte. Immediato poi l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto con automedica, ambulanza ed elisoccorso. Purtroppo ogni tentativo di salvare la vita alla 77enne è risultato vano. Il marito, invece, è stato stabilizzato sul posto e trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova ora ricoverato. L’anziano non sarebbe in pericolo di vita. Subito sono intervenute anche tre pattuglie della sottosezione di Modena Nord, oltre al personale per la viabilità A22. Gli agenti hanno cercato di limitare al massimo i disagi ma subito, in direzione nord, si sono formate code di dieci chilometri, con ricaduta e code anche sull’A1 il cui traffico, a causa dello schianto, era ovviamente impossibilitato ad immettersi sull’Autostrada del Brennero. I disagi si sono protratti fino a sera anche perchè è stato necessario chiudere la corsia interessata al fine di rimuovere i mezzi incidentati e, ovviamente, permettere i soccorsi. L’autostrada è rimasta paralizzata per diverso tempo: infatti ieri pomeriggio si è verificato un altro incidente sull’A1, tra Parma e Reggio Emilia, verso Bologna.