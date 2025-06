Scontro tra auto e moto, muore un 62enne

Schianto mortale tra un’auto e una moto nella serata di ieri a Casalgrande. L’incidente è avvenuto nella frazione di Veggia. Vittima un uomo di 62 anni residente a Fiorano, illeso il conducente dell’autovettura, 81 anni e residente nel comune di Casalgrande.

L’impatto tra i due mezzi si è verificato lungo via Turati, strada provinciale 486, all’altezza del distributore di benzina Eurogas. Secondo i primi rilievi della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia, intervenuta sul posto, auto e moto stavano procedendo nella stessa direzione, verso Sassuolo, quando è avvenuto lo scontro.

L’allarme ai soccorsi è stato immediato da parte degli automobilisti che transitavano in quel momento nel tratto in cui è avvenuto lo schianto. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della pubblica assistenza Ema, con automedica e autonfermieristica; attivato anche l’Elipavullo, in previsione di un trasporto d’urgenza del ferito.

Purtroppo però ogni tentativo di rianimazione da parte dei santari è risultato vano, il centauro è morto sul colpo e non c’è stato nulla da fare. L’81enne che era alla guida dell’auto è rimasto illeso, anche se sotto choc per quanto accaduto.

Proseguono gli accertamenti a cura della polizia locale per definire l’esatta dinamica dell’incidente: bisognerà risalire alle responsabilità e valutare se ci sono state violazioni del codice della strada alla base della tragedia. La viabilità, gestita sempre dagli agenti, ha subito forti rallentamenti per alcune ore in modo da permettere l’esecuzione dei rilievi.

red.cro.