Scontro tra auto all’incrocio. Anziano muore, ferito un 20enne

La comunità di Soliera è in lutto per la morte di Giuliano Ghiselli, 72 anni, morto sabato sera durante il trasporto all’ospedale di Baggiovara. Poco prima l’uomo era rimasto coinvolto in un incidente mentre era alla guida della sua macchina. Lo scontro all’incrocio tra vie Primo Maggio e Verdi. L’auto di Ghiselli si è scontrata con un altro veicolo condotto da un 20enne, in auto con un amico. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto sarebbe stato violento: immediato l’intervento dei soccorsi. Le condizioni di Ghiselli sono risultate da subito gravi tanto che è deceduto durante il trasporto all’ospedale. Ferite lievi per l’altro conducete. Sul posto per i rilievi la Polizia dell’Unione Terre d’Argine. Tra le cause dell’incidente anche un malore che avrebbe fatto perdere il controllo dell’ auto all’anziano. "Un buon uomo, ci mancherà", lo ricorda un amico.

m.s.c.