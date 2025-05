Scoperte 2 persone ubriache alla guida

I carabinieri del Comando provinciale di Modena hanno eseguito, nel fine settimana scorso, numerosi controlli alla circolazione stradale, con presenza di più pattuglie durante le ore serali e notturne per prevenire e contrastare i reati contro il patrimonio.

Quattro le persone segnalate all’Autorità Giudiziaria: una per furto su auto in sosta, una per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e due per guida in stato di ebbrezza alcolica. Tra queste, un 63enne che aveva un tasso tre volte superiore al limite imposto dalla legge.