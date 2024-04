Scoppia il rogo in cucina, palazzina a fuoco. Quattro intossicati, un 41enne il più grave

Erano da poco passate le quattro di mercoledì notte quando in una palazzina a due piani di via Mantegna, a Formigine, è scoppiato un incendio.

Le fiamme sono divampate da una stanza dell’appartamento al piano terra, presumibilmente la cucina, ed il fumo ha in breve tempo invaso l’intero stabile, andando ad annerire il muro che affaccia su via Allegri. I vigili del fuoco, arrivati a sirene spiegate da Sassuolo, sono riusciti a contenere l’incendio, e grazie al supporto dell’autoscala hanno evacuato anche le persone rimaste intrappolate ai piani superiori.

Quattro i residenti messi in salvo dai pompieri, tutti immediatamente soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati all’Ospedale di Baggiovara. Gli inquilini del secondo piano, un uomo di 81 anni e una donna di 74 anni, sono stati in un primo momento trasferiti all’Ospedale di Sassuolo per ulteriori accertamenti, per poi essere dimessi nel pomeriggio di ieri. Dimissioni previste in data odierna anche per il 41enne che abita al primo piano della palazzina, mentre il 41enne che si trovava al pianterreno al momento dell’incendio si trova ancora ricoverato in terapia intensiva presso l’Ospedale di Vaio (Fidenza).

L’uomo, R.S.L. le iniziali, è stato sottoposto ad ossigenoterapia in camera iperbarica in seguito all’intossicazione, che dai primi accertamenti parrebbe dovuta all’inalazione di fumi ma non da monossido di carbonio. Le prossime ore saranno fondamentali per verificare la presenza di eventuali danni permanenti, ma al momento il 41enne non sembra essere in pericolo di vita. La prognosi rimane comunque riservata.

I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri, che giunti sul posto nell’immediatezza dell’accaduto hanno messo in sicurezza la palazzina dichiarandone la temporanea inagibilità. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incendio, ma dai primi accertamenti pare che si possa escludere l’origine dolosa.

L’intervento congiunto dei soccorritori ha impedito che l’incendio si espandesse. I vicini, che al risveglio hanno saputo dell’accaduto, si sono dimostrati preoccupati per le condizioni di salute degli inquilini della palazzina: "Conosciamo chi abita nel palazzo, sono tutte brave persone, speriamo che si possano riprendere presto" hanno detto, aggiungendo che sperano "di vederli rientrare in breve tempo nelle loro case".

Giulia Parmiggiani Tagliati