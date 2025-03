Scuola Montecuccoli in ritardo: "Chiuso il contratto con la ditta"

Il Pd di Pavullo è preoccupato che gli 11 milioni di finanziamento PNRR destinati alla costruzione della nuova scuola media ‘Raimondo Montecuccoli’ vadano in fumo dopo che l’Amministrazione ha risolto il contratto con la ditta assegnataria dei lavori. "A settembre dello scorso anno – scrive il Pd in un comunicato - abbiamo interrogato il sindaco Venturelli e la giunta riguardo i tempi di costruzione della nuova scuola media ‘Raimondo Montecuccoli’, avendo ricevuto come risposta che a dicembre 2024 il cantiere sarebbe stato allineato ai tempi previsti, con la fine dei lavori a giugno 2026. Ora scopriamo – precisa – che giovedì 20 marzo la giunta ha dovuto approvare una delibera di risoluzione del contratto con la ditta costruttrice "per grave inadempimento. Come descritto dalla delibera, questa situazione potrebbe far andare la costruzione della scuola oltre i limiti temporali imposti dal PNRR mettendo a rischio il contributo di 11 milioni di euro, un’eventualità da evitare a tutti i costi per il bene e il futuro della nostra comunità".

Il Pd afferma che vista la situazione si è subito mosso per far intervenire i suoi rappresentanti in Parlamento, in particolare il deputato Stefano Vaccari, presso il ministero dell’Istruzione, "in modo da risolvere la questione in tempi brevi, garantire il progetto e per evitare che a rimetterci siano i pavullesi direttamente".

Il sindaco replica a stretto giro: "Ieri mattina in Commissione è stato spiegato ai consiglieri che si è dato il via all’iter per la risoluzione del contratto con la ditta che si era aggiudicato l’appalto delle scuole medie nuove, spiegando che era una situazione molto delicata e che occorreva senso di responsabilità andando al di là delle logiche di partito. Questo comunicato dimostra esattamente l’opposto con un qualunquismo da salotto televisivo. Chiederemo al Ministero una deroga sulle tempistiche".

w. b.