Scuola Statale Galilei, i dirigenti:: "I nostri studenti non sono violenti"

"Siamo nell’ordine delle cose che succedono in tutte le scuole". I dirigenti dell’Istituto Superiore Statale Galilei di Mirandola tendono a ridimensionare l’immagine di una scuola frequentata da studenti aggressivi nei confronti dei docenti. "L’episodio – spiegano relativamente a una presunta aggressione di uno studente a un docente di Laboratorio per un brutto voto – è stato analizzato a livello interno alla presenza del professore e anche dell’alunno di quarta professionale interessati in Consiglio di classe con gli altri docenti, rappresentanti dei genitori e degli stessi studenti". Il fatto, stando alla ricostruzione dell’accaduto, si è verificato il 13 maggio ed è stato discusso in sede di organo scolastico convocato in via straordinaria tempestivamente, il 17 maggio. Ma le ricostruzioni sullo svolgimento dei fatti divergono tra il professore e le altre testimonianze rese.

Il ragazzo – a quanto si è potuto apprendere – si sarebbe rivolto in maniera "un po’ troppo confidenziale" al professore chiedendo conto di una valutazione scolastica.

"E’ escluso – asseriscono però dall’Istituto mirandolese – che abbia messo le mani attorno al collo del professore. L’errore del ragazzo è stato di porsi certamente in modo troppo confidenziale abbracciando il professore e per questo lo abbiamo sanzionato".

La pena è stata di quattro giorni di sospensione, già scontati. Ma, l’episodio potrebbe avere una coda, perché il docente in questione ha scritto che avrebbe sporto denuncia.

Alberto Greco