Scuole italiane di musica,. Besutti ancora alla guida

Mirco Besutti raddoppia e per un altro triennio guiderà l’Associazione Italiana delle Scuole di Musica (AIdSM). L’apprezzato maestro, già direttore della Fondazione Scuola di Musica "Carlo e Guglielmo Andreoli" di Mirandola e presidente di "Assonanza", nonchè - da qualche mese - assistente alla cattedra Unesco "Educazione, crescita ed eguaglianza" dell’università di Ferrara, è stato recentemente confermato alla presidenza della associazione. Tra i traguardi indicati come obiettivi del nuovo mandato, Besutti ha posto il rafforzamento dell’Associazione "per estendere, a livello nazionale, la Legge per il riconoscimento e la qualificazione delle Scuole di Musica, che ha posto l’Emilia-Romagna all’avanguardia in Italia". Oggi AIdSM rappresenta una realtà molto composita che ha saputo rafforzarsi passando da 86 soci a 207. Ha migliorato la comunicazione – sull’esempio della Scuola di Musica dell’Area Nord – è stata capace di rafforzare le politiche a favore dell’inclusione di stranieri e diversamente abili.

"Chi lavora nel settore della didattica musicale – spiega Besutti – sa quanto sia rilevante l’impatto culturale, sociale, economico delle Scuole di Musica sul territorio nazionale. Attualmente in Italia le Scuole di Musica sono 7.000, con un milione di allievi iscritti, dei quali 50 mila stranieri o di origine straniera e 25 mila diversamente abili. Gli insegnanti impiegati sono circa 100 mila, che esprimono alti livelli di professionalità e saperi nel settore della didattica. Le Scuole di Musica – prosegue Besutti – sono dunque un volano per l’economia ma sono anche un elemento fondamentale di inclusione dei giovani italiani e stranieri e di inserimento dei ragazzi diversamente abili".

L’Associazione Italiana delle Scuole di Musica, fondata nel 1985 a Firenze, ha svolto una intensa attività di promozione e rappresentanza delle Scuole di Musica, proponendosi come soggetto interlocutore delle istituzioni, con l’obiettivo di valorizzare e rafforzare la posizione delle scuole di musica nel panorama educativo nazionale. "Nel corso del tempo – conclude Besutti – AIdSM si è fatta promotrice di importanti iniziative. Ricordo l’organizzazione di molti corsi per gli insegnanti delle scuole di musica con un progetto denominato ‘Le Giornate della Didattica’, rivolto all’aggiornamento professionale; ha promosso convegni per avviare un disegno di legge per il riconoscimento e la qualificazione delle Scuole di musica. È promotrice dell’Indagine Nazionale Scuole di Musica-Rapporto sulle Scuole di Musica in Italia. AIdSM è inoltre associata all’EMU-European Music School Union, con la quale ha organizzato varie iniziative di carattere internazionale, convegni, e festival".

Alberto Greco