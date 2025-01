"Scuole Marconi, le modifiche alla viabilità paralizzano il traffico"

Botta e risposta tra opposizione di centrodestra e maggioranza sul sistema di viabilità istituito dal Comune davanti alle scuole Marconi, in pieno centro. Chi protesta accusa sostanzialmente l’amministrazione di avere complicato la vita a molti cittadini che provengono da periferia e frazioni, complice l’impossibilità di accedere all’ingresso del parcheggio appena rinnovato in piazza, perché il tratto di strada viene chiuso con transenna proprio prima del suono della campanella per fare attraversare gli alunni.

Ad attaccare in particolare sono le consigliere Rosanna Righini (Centrodestra per Castelfranco e Lega) e Roberta Garibaldi (Fd’I) che rilevano: "Con una popolazione che supera i 33.000 abitanti, di cui oltre la metà risiedono nelle frazioni e dipendono dall’auto per raggiungere il capoluogo, la chiusura di via Circondaria Nord comporta una congestione ulteriore della viabilità già critica. Altro che piccole modifiche, come l’amministrazione le ha presentate, ma un vero e proprio stravolgimento che sembrerebbe slegato da un’attenta analisi delle conseguenze. La portata delle modifiche avrà un grosso impatto negativo sulla viabilità; diversi cittadini che abbiamo incontrato, hanno già espresso forti dubbi. Il restringimento della carreggiata per l’allargamento della ciclabile in quella zona che va dalle Poste alle scuole Marconi, ha già creato disagi significativi al traffico locale, incidendo negativamente su una delle principali vie di scorrimento est/ovest della città".

Sulla questione, Righini e Garibaldi hanno presentato anche un’interrogazione alla Giunta. Dall’altra parte, risponde il sindaco Giovanni Gargano: "Non ci sono stati cambiamenti rispetto alla gestione dell’accesso alla scuola Marconi, sia in entrata che in uscita. Prima l’area veniva chiusa, e viene chiusa ancora oggi. L’intervento sul parcheggio di Piazza della Vittoria non ha mai avuto l’obiettivo di apportare modifiche drastiche, ma piuttosto di garantire maggiore sicurezza per gli studenti, i loro accompagnatori e migliorare la gestione del traffico e della sosta, creando una sezione di piazza alberata e completamente pedonale a favore di tutti i cittadini.

Interventi come la realizzazione della pista ciclabile nel centro storico – conclude Gargano – hanno contribuito a migliorare in modo significativo la sicurezza di ciclisti e pedoni, gli utenti più vulnerabili della strada. Questi interventi rappresentano un passo concreto verso una città più sicura e ordinata, senza stravolgerne la struttura o l’equilibrio abitativo".

Marco Pederzoli