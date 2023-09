Senso unico in via Plessi:: "Troppe auto in contromano"

In epoca di cambiamenti alla viabilità urbana (è soltanto dell’altro ieri la notizia dell’istituzione di un senso unico in un tratto di viale Mazzini e della prima "strada scolastica", in via XXV Aprile), continuano ad arrivare le segnalazioni, con tanto di documentazione fotografica, di automobilisti che sbagliano il senso unico che c’è in via Alessandro Plessi e prendono la strada al contrario. Anche ieri, fortunatamente, non è successo nulla, ma il problema continua a essere oggettivo. Spiega infatti Stefano Piombi titolare del Bar Cuore Matto di via Bellucci, a pochi metri dall’incrocio con via Alessandro Plessi: "Quello delle automobili che imboccano in senso contrario via Alessandro Plessi è un problema che va avanti da tempo. Basti pensare che, solo negli ultimi due mesi, ho già visto quattro automobili sbagliare il senso di marcia. Lo ha fatto anche un furgone, alle 7,30 di mattina, procedendo peraltro a una velocità abbastanza elevata". Stando alle segnalazioni ricevute, il problema principale si presenta proprio all’intersezione tra via Bellucci e via Alessandro Plessi. Evidentemente non sempre gli automobilisti notano la segnaletica e svoltano in senso vietato, con potenziale pericolo anche per chi procede correttamente per la propria strada.

m.ped.