Serpini infuriato: "Sconfitta inspiegabile"

Mai così arrabbiato a fine gara, mister Cristian Serpini racconta l’amaro ko del Carpi. "Poche volte nella vita sono venuto fuori da una gara così arrabbiato – spiega – cerco di essere lucido e faccio i complimenti ai ragazzi per un’ampia parte della partita, ma sono molto amareggiato perché era una gara importantissima ed è finita in modo inspiegabile. Spero che capiti anche a noi di giocare peggio degli altri e vincere. L’arbitro? Non ne parlo mai. A fine gara ce l’avevo con tanti dei miei giocatori, era facile dopo il primo tempo sospettare che dominare e non segnare poteva portare a un finale così e non stato contento degli ultimi 20’. Sul gol ci sono stati degli errori, ma dopo la squadra deve reagire in modo diverso, deve dare di più chi entra dalla panchina, non peggiorare quando faccio i cambi. Di sicuro ne parleremo in settimana". Per Alessandro Formisano, tecnico della Pianese, "il Carpi è con l’Entella la squadra più forte che ho affrontato. Sapevamo di dover soffrire. Hanno fatto meglio di noi per 45’, ma nel secondo tempo è cambiato qualcosa e li abbiamo colpiti in ripartenza. Sono tre punti belli che danno continuità".