"Serra, dal Comune attenzione e fondi allo sport"

"A Serramazzoni non esistono strutture sportive? Non è vero, ci sono e sono state costantemente oggetto delle nostre cure". Non ci sta l’assessore allo Sport Luigi Ghiaroni all’attacco mosso dal responsabile della Lega in montagna Emanuele Baldi. Ieri, intanto, la Provincia ha pubblicato il bando per l’affidamento della gestione del campo di calcio della Bastiglia. "L’amministrazione Rubbiani – spiega Ghiaroni – aveva commissionato uno studio sullo stato delle strutture sportive. Noi abbiamo preso in mano la situazione, intervenendo subito sul campo della Bastiglia: si è provveduto alla manutenzione straordinaria del manto sintetico, all’applicazione di dispositivi di sicurezza antiurto attorno alle torri faro e alle panchine, alla regolarizzazione antisismica delle torri faro. Ora che è stato pubblicato il bando dalla Provincia, ci auguriamo che presto il campo abbia un nuovo gestore così che si possano tornare a disputare anche le gare di campionato". Sui campi da tennis "ogni anno è stata eseguita regolare manutenzione e le due scorse estati i campi sono stati resi disponibili al Tennis Club di Serramazzoni. Nel bilancio 2022-2024 è stata destinata una somma di ben 70 mila euro per l’adeguamento e l’efficientamento degli spogliatoi: sarà possibile ottenere la certificazione di prevenzione incendi, e procedere poi con l’affidamento di una gestione permanente". La situazione della piscina comunale sembra essere invece irrimediabilmente compromessa, dato che si trova su una zona di ‘frana attiva’, e affinché torni usufruibile il palazzetto dello sport (occupato dalle classi di bambini per via del sequestro, a settembre 2018, della scuola materna) sarà necessario attendere l’apertura del nuovo plesso scolastico. In conclusione, Ghiaroni aggiunge: "Le strutture devono essere a norma: la nostra scelta primaria è sempre stata la sicurezza. Nonostante ciò, lo sport a Serramazzoni non è assolutamente morto, grazie alla buona volontà delle associazioni sportive e di volontariato".

r.p.