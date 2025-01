Sessanta sedute in dodici mesi. Approvate in tutto 223 delibere

Un 2024 oltremodo impegnativo per il consiglio comunale di Formigine, rinnovato a seguito delle elezioni della scorsa primavera con la presidenza e la vicepresidenza assegnate rispettivamente ad Antonietta Vastola e a Davide Romani, con 13 sedute e 99 delibere discusse. Non meno impegnativa l’attività della Giunta di Elisa Parenti, che si è riunita, in poco meno di sei mesi, in 31 occasioni, che si vanno ad aggiungere alle 29 riunioni effettuate dalla giunta precedente, in carica fino a primavera, per un totale di 60 sedute nel corso delle quali sono state approvate 223 delibere, ovvero il più alto numero degli ultimi dieci anni. Oltre ottocentocinquanta invece - 869, per la precisione - le determinazioni dirigenziali assunte dall’ente nel corso dell’anno. Al ‘cambio della guardia’ che, a seguito delle elezioni amministrative, ha coinvolto la Giunta, eleggendo sindaco Elisa Parenti, e il consiglio comunale, a Formigine se ne è poi aggiunto un altro che ha visto, dall’inizio dell’anno, prendere servizio presso il Comune anche il nuovo Segretario generale, la dottoressa Anna Messina, che succede alla dottoressa Clementina Brizzi. Da 36 anni, la dottoressa Messina ha ricoperto incarichi di segreteria e direzione generale in Comuni e Unioni di Comuni dell’Emilia-Romagna, tra i quali quello di Parma. Dal 2022, Messina è Coordinatore del gruppo regionale Anci E-R sui contratti pubblici in ambito Pnrr mentre da un paio d’anni collabora con Avviso Pubblico in materia di formazione per l’anticorruzione e l’antiriciclaggio.