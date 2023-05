Seta, bilancio tra luci e ombre "Servono sostegni strutturali, è a rischio la tenuta dei conti"

L’assemblea dei soci di Seta, l’azienda del servizio di trasporto pubblico, ha approvato all’unanimità la proposta di bilancio per l’esercizio 2022 formulata dal consiglio di amministrazione. Il consuntivo evidenzia un utile netto di 39.238 euro, risultato conseguito grazie soprattutto a ristori e componenti economiche straordinarie, che sarà interamente destinato a riserva per rafforzare il patrimonio societario. La chiusura del bilancio in sostanziale pareggio è dovuta soprattutto a risorse stanziate a livello statale (come già avvenuto nel 2020 e 2021) per la copertura dei mancati introiti e dei maggiori costi legati al Covid-19. Rimborsi parziali sono stati attivati anche per compensare i maggiori costi per carburanti, elettricità e materie prime, che nel corso dell’anno hanno fatto registrare aumenti spropositati. Senza queste voci straordinarie positive (pari a circa 8 milioni di euro) non sarebbe stato possibile salvaguardare l’equilibrio economico-finanziario dell’azienda, che nel 2022 ha attraversato il terzo anno consecutivo di eccezionale difficoltà segnato, nella prima parte, dalla coda dell’emergenza pandemica a cui si sono aggiunti gli aumenti dell’inflazione e di tutte le componenti di costo.

"Essere riusciti a mantenere sostanzialmente l’equilibrio di bilancio è un risultato importante e per nulla scontato – dice il presidente Antonio Nicolini – Nonostante le molte difficoltà Seta mantiene la propria solidità economico-finanziaria e patrimoniale, confermando inoltre il consistente Piano degli investimenti, che per il periodo 2021-2026 vede lo stanziamento di oltre 142 milioni di euro e la sostituzione di oltre 420 mezzi, pari a circa il 50% della nostra flotta, anche utilizzando fondi del Pnrr, con l’arrivo di mezzi ad idrogeno e full-electric, per i quali abbiamo già avviato le procedure di gara. Lo scenario nazionale presenta ancora evidenti criticità per le aziende di trasporto pubblico: rispetto al 2019 si registrano ancora oggi ricavi inferiori mediamente del 15% a cui si aggiungono gli elevatissimi incrementi dei costi di carburante (gasolio +25% e metano +170%). Occorre quindi essere realisti: se nel 2023 non interverranno nuove misure strutturali di sostegno che compensino la crescita dei costi e delle dinamiche inflattive in atto, la tenuta economica delle aziende sarà messa a dura prova stante il permanere del calo dei ricavi. L’intero settore del trasporto pubblico locale deve recuperare un posto prioritario nell’agenda del Governo nazionale: sono indispensabili misure stabili e consistenti che ne attestino la centralità per il sistema-Paese, riconoscendone il ruolo di servizio essenziale nonchè strategico per gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di progressiva decarbonizzazione del trasporto.

"Ultima e non meno importante azione strategica su cui l’Azienda continua ad investire – conclude Antonio Nicolini – è costituita dalla politica della gestione delle risorse umane e per il miglioramento del clima aziendale, con processi che consentano, compatibilmente con le disponibilità economiche aziendali, di migliorare la condizione salariale, motivazionale, formativa e qualitativa del personale, realizzando una maggiore fidelizzazione per diminuire la Job-rotation, tuttora molto elevata. Su questi temi va ricordata la scelta aziendale (da agosto 2022) di assumere personale esclusivamente con contratto a tempo indeterminato e la sottoscrizione, avvenuta ad aprile 2022, dell’accordo aziendale di secondo livello".