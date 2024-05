Seta, Cirelli nel cda

Cirelli entra nel Consiglio di amministrazione di Seta come componente modenese. Si è riunita ieri l’Assemblea di coordinamento dei sindaci dei Comuni modenesi soci di Seta Spa per l’individuazione del componente modenese per il Consiglio di Amministrazione di Seta. É stato nominato Alberto Cirelli.

Presto dovrebbe arrivare il suo rinnovo come presidente dell’azienda di trasporti. In questi giorni si era consumata una frizione interna al Partito democratico nel momento in cui era stato candidato dalla consigliera del Pd Federica Venturelli, voluto dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli. A contendergli l’incarico anche Stefano Ante, spinto invece da Francesca Maletti.

Cirelli, 64 anni e presidente uscente di Seta, è stato presidente di Confapi Emilia-Romagna, è stato socio e membro del Consiglio di amministrazione di Gep informatica srl, società specializzata nello sviluppo di soluzioni integrate per la logistica ed il trasporto. Al suo attivo ha anche un’esperienza come consigliere comunale di Modena tra il 2019 e il 2021, in precedenza è stato anche Presidente della Circoscrizione cittadina 4.

L’assemblea dei soci pubblici modenesi di Seta comprende la Provincia di Modena e i 47 Comuni del territorio e detiene il 25 per cento delle quote di capitale sociale, mentre il restante 25 per cento appartiene al Comune di Piacenza e al Consorzio Act di Reggio Emilia. Le restanti quote societarie, pari al 49,5 per cento, sono suddivise tra Herm Srl e Tper Spa.