Sfida a colpi di equazioni. Il liceo Tassoni batte tutti : "Numeri, che passione"

Sfida tra giovani matematici al PalaMadiba, dove è approdata ieri la XXI edizione della Coppa Ruffini. Dopo essere stata ospitata per quattordici anni dal Liceo Moro di Reggio Emilia, la prestigiosa competizione di matematica a squadre, organizzata dal Dipartimento di Scienze fisiche, informatiche e matematiche di Unimore, è tornata a Modena e ha visto la partecipazione di 26 squadre con studenti provenienti dalle province di Modena, Reggio, Bologna, Piacenza, Parma, Mantova, Bergamo, Arezzo e Carrara.

Durante la gara, valida per le qualificazioni alla fase nazionale che si terrà a Cesenatico nel mese di maggio, i partecipanti si sono sfidati nella risoluzione di 21 esercizi di matematica in tempo reale, mettendo alla prova le proprie abilità logiche e strategiche.

"Ogni squadra è composta da 7 ragazzi – spiega Michela Eleuteri, referente del piano lauree scientifiche per la sede di Modena-Reggio Emilia – selezionati dalle rispettive scuole. In tutto hanno gareggiato 182 ragazzi in quattro ambiti: teoria dei Numeri, algebra, geometria e combinatoria. Le prime quattro scuole classificate andranno alle finali nazionali. Si tratta di un’occasione importante per avvicinare gli studenti alla matematica e fargli capire che, nonostante i pregiudizi, questa disciplina non è astratta e noiosa, ma può essere anche divertente".

Un evento importante per Unimore e per il Comune di Modena sia dal punto di vista culturale, sia in vista del futuro degli studenti. "Per noi – le parole del Direttore del Dipartimento FIM, Sergio Polidoro – si tratta di un evento di grande prestigio. Ogni anno si iscrivono studenti molto preparati che, grazie a queste competizioni, si innamorano della matematica e si iscrivono alla nostra facoltà. È importante ricordare che attualmente i laureati in matematica sono molto richiesti dalle aziende, dalla scuola e dal mondo della ricerca, e credo che per un ragazzo studiare e poter svolgere ogni giorno il lavoro che ama sia una soddisfazione immensa".

"Dopo quindici anni – rimarca Federica Venturelli, assessora alle politiche Educative e al Rapporto con l’Università del Comune – la competizione torna in città grazie all’impegno dell’amministrazione, che ha subito patrocinato questa iniziativa: un’occasione per tante ragazze e ragazzi che si mettono in gioco e approcciano in modo diverso dal solito la matematica".

La classifica ha visto il Tassoni di Modena piazzarsi primo, Galilei di Caravaggio (Bergamo) secondo, Fermi di Modena terzi e Formiggini di Sassuolo quarti. Queste scuole andranno alle finali nazionali di Cesenatico.