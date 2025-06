Si cercano rilevatori per il censimento

Il Comune di Sassuolo ha pubblicato un Avviso pubblico per la formazione di un albo per il reclutamento di rilevatori per l’edizione 2025 del Censimento Permanente della popolazione 2025 e altre indagini Istat per gli anni 2025/2028. Le domande di partecipazione potranno essere trasmesse a partire dalle 8 di domani e dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le 12 di lunedì 7 luglio 2025. Vanno inoltrate esclusivamente tramite la procedura online presente sul sito del Comune, allegando il curriculum vitae in formato Europeo compilato in lingua italiana, datato e firmato.