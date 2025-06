Si completano le opere di urbanizzazione

Si completerà, nei prossimi mesi, il percorso di urbanizzazione del comparto insediativo ambientale che si trova tra la via Carlo Marx e il Canale di Carpi, nei pressi della sede della Polizia di Stato, e che comprende le vie Morante, Ginzburg e Montessori. Il Comune, infatti, a seguito dell’autorizzazione del ministero delle Imprese e del Made in Italy rilasciata lo scorso gennaio, subentra agli iniziali soci attuatori del piano particolareggiato Unieco e Carpi Leasing, che si sono resi inadempienti, acquisendo, a titolo gratuito, i terreni e le opere di urbanizzazione primaria già avviate e riscuotendo le fidejussioni per una somma complessiva di circa 113 mila euro destinata al completamento delle opere. La maggior parte del fondo disponibile (pari circa al 70%) sarà utilizzata per ultimare il parco, oltre 17 mila metri quadrati, prevendendo anche nuove piantumazioni. Le somme restanti serviranno per intervenire sui marciapiedi e sull’illuminazione, in particolare sull’intersezione tra via Montessori e via Carlo Marx, e per completare l’urbanizzazione delle aree immediatamente adiacenti ma tecnicamente fuori comparto. L’acquisizione a titolo gratuito dei terreni e delle opere di urbanizzazione primaria del comparto conclude un lungo percorso iniziato nel 2004 con l’approvazione del piano particolareggiato di iniziativa privata della zona di trasformazione insediativo ambientale posta tra le vie Carlo Marx e il Canale di Carpi.