Si è spento a 94 anni Piccinini, storico commerciante del centro

Si è spento domenica a 94 anni, nella sua abitazione, Franco Piccinini, storico commerciante del centro cittadino. Figura molto conosciuta e benvoluta in quella Modena che amava, Piccinini aveva aperto nel 1953, in via Gallucci, un negozio per la riparazione e la vendita di orologi e oreficeria, un’attività della quale è stato a lungo un punto di riferimento in centro e che ha gestito con la moglie Claudia (scomparsa nel 2021) fino al 2011, quando l’attività, trasferita in via Farini, è passata al figlio Alberto.

Contestualmente alla professione, Piccinini ha portato avanti anche un’altra sua passione, quella per il calcio: era stato infatti portiere del Carpi in Serie C tra il 1951 e il 1956, quindi aveva vestito anche le maglie della VisNotti e del San Faustino, senza mai abbandonare il lavoro in città, nonostante a lui si fosse interessato anche il Torino.

Piccinini lascia i figli Alberto, Andrea e Antonio. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 15 alla chiesa di Montale.