Si è spento Giulio Beltrami

La città piange la morte di un personaggio che ha contribuito a scriverne la storia: ieri pomeriggio, a 80 anni, è venuto a mancare Giulio Beltrami. Il suo nome e quello dei fratelli Attilio e Norberto (scomparsi rispettivamente nel 2016 e nel 2022) sono legati all’attività artigianale del legno, del vetro e della liuteria, una tradizione di famiglia che dura da più di 160 anni e che continua con la vetreria di via San Francesco. "Grande dolore per la perdita del caro Giulio Beltrami - ricorda l’amico Mauro D’Orazi -. Quante ore abbiamo passato insieme: un altro rappresentante de ‘La Bella Carpi’ che ci saluta per sempre. Condoglianze alla famiglia e a noi amici. Indimenticabili le serate passate insieme nella falegnameria Beltrami, quando Giulio sapeva abilmente creare con naturalezza le condizioni per uno scambio di opinioni o una risata in compagnia". Moltissimi i messaggi di condoglianze rivolti alla memoria del carpigiano, e alla moglie e al figlio.