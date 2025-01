Si rifiuta di effettuare l’alcol test: 44enne denunciato a piede libero

Nell’ambito dei servizi coordinati disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena, i militari delle Compagnia di Sassuolo hanno effettuato posti di controllo e ispezioni ad esercizi pubblici nell’ottica preventiva e repressiva della commissione di reati e illeciti amministrativi. Si tratta di attività che i militari dell’Arma effettuano periodicamente, e con frequenza sempre maggiore, con l’obiettivo di garantire al territorio il dovuto presidio, soprattutto in tema di contrasto al traffico di stupefacenti ed assunzione di alcoolici da parte di conducenti alla guida di automezzi.

Ebbene, a Sassuolo un giovane 22enne fermato a bordo della sua autovettura è stato trovato in possesso di modica quantità di hashish e pertanto segnalato alla Prefettura di Modena quale assuntore di stupefacenti con contestuale ritiro della patente di guida. A Fiorano Modenese un 60enne ha subito il sequestro di dosi di stupefacente, detenute per consumo personale, del tipo hashish e cocaina per un peso complessivo di 2,50 grammi, e contestualmente segnalato alla Prefettura modenese.

A Maranello invece è stato fermato un 44enne che, pur presentando sintomatologia compatibile con assunzione recente di alcolici attestata da pre-test stradale, si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento alcolemico, motivo per cui ha subito il sequestro del veicolo e il ritiro del documento di guida. L’uomo, a seguito del rifiuto di opporsi all’esame alcolemico, è stato anche deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena.