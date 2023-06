Si rovescia una pentola bollente, ustionata bambina di sette mesi

Paura ieri mattina in un appartamento di via Ancora, a Sassuolo.

Una bimba di soli sette mesi, infatti, ha riportato ustioni su più parti del corpo a causa di un incidente domestico.

La piccola, infatti, si trovava in cucina insieme alla sorella maggiore quando – in base a quanto trapelato – una pentola colma di sugo bollente le si sarebbe rovesciata addosso: gli schizzi l’hanno colpita in più punti facendo inizialmente temere conseguenze molto gravi.

L’episodio è avvenuto intorno a mezzogiorno di ieri in un appartamento di una palazzina in via Ancora appunto.

La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire.

A quanto pare la piccola si trovava in cucina insieme alla sorellina di 7 anni.

All’improvviso la pentola, che si trovava sul fornello, forse urtata inavvertitamente, si sarebbe rovesciata.

Ad avere la peggio è stata la figlia di appena 7 mesi mentre la primogenita, al di là del grande spavento, non ha riportato ustioni.

I genitori delle bimbe hanno allertato immediatamente i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica.

La piccola è stata stabilizzata e poi trasportata con l’elisoccorso al Centro grandi ustionati di Parma.

Una volta arrivata, i sanitari hanno fortunatamente constatato come non avesse riportato ustioni gravi tanto che la bambina sarebbe stata dimessa in serata.

Per precauzione anche la sorella maggiore è stata visitata sul posto ma per lei non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Per le due sorelline e per i genitori, insomma, tanta paura ma fortunatamente nessuna ferita grave.

Sull’episodio sono ora in corso accertamenti.

Non si esclude che la pentola bollente si sia rovesciata mentre le piccole giocavano ma la ricostruzione della dinamica dell’infortunio domestico è appunto in corso.

Valentina Reggiani